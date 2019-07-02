الحماية المدنية لولاية تبسة تسجل 2323 تدخل خلال شهر جوان

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة في الفترة الممتدة طيلة شهر جوان الماضي، 2323 تدخل في مختلف المجالات والتخصصات.

وحسب بيان لذات الهيئة النظامية، فإنه تم تسجيل 180 تدخل في حوادث المرور أسفرت عن تسجيل 91 حادث مرور تسبب في حالتي وفاة و104 جريح.

أما بالنسبة للحرائق، تم تسجيل 331 تدخل أسفر عن تسجيل 257 تدخل حيث تم تسجيل خسائر قدرت بــ:

الغابات 03 هكتارات حلفاء، 03 هكتارات أدغال، 03 آر صنوبر حلبي.

في حين المحاصيل الزراعية كانت 93.89 هكتار سنابل قائمة شعير، 25.53 سنابل قائمة قمح، 357 قنطار شعير.

-حرائق الأعشاب:172.64 هكتار أعشاب، الأعلاف:2315، النخيل: 127 نخلة، والأشجار المثمرة:1107 شجرة.

أما في الحرائق الحضرية تم تسجيل 12 تدخل أسفر عن تسجيل 09 حرائق، وحرائق السيارات وآليات أخرى: تم تسجيل 23 تدخل أسفر عن تسجيل 22 حريق.

أما في مجال الإسعاف والإجلاء تم تسجيل 854 تدخل والعمليات المختلفة 958 تدخل، يضيف المصدر ذاته .