الحماية المدنية لولاية ميلة تُكذّب!

نشرت اليوم الخميس، مديرية الحماية المدنية لولاية ميلة بيانا تفند فيه الإشاعات الكبيرة المتداولة عبر شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك في

ما يخص الحريق الذي نشب بغابة مشتة المالح و مشتة أم الربعة بلدية و دائرة تسدان حدادة الثلاثاء 09/07/2019،

وأكد المصدر أنه تم نشر صور قديمة لحريق به حيوانات ميتة ونشر أخبار كاذبة لاأساس لها من الصحة، فإن مثل هته الصور والأكاذيب

والإشاعات نشرت ذعرا وهلعا كبيرين وسط المواطنين، يضيف ذات البيان .

وطالبت المديرية عدم تداول كل ماينشر على صفحات التواصل الإجتماعي فايسبوك والتأكد الجيد من صحة الخبر

عن طريق مصادر موثوقة ورسمية كالحماية المدنية في مثل هته الحالات ومصالح الغابات،