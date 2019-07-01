الحماية المدنية لوهران تخمد حريقا مهولا بمحل تجاري

تدخلت وحدات الحماية المدنية بوهران إثر حريق مهول، اندلع بمحل تجاري للمواد الغذائية إلى الطوابق الخمسة للمبنى الواقع بحي الصباح في وهران.

عناصر الحماية المدنية لوحدة بئر الجير مدعمة بوحدات كل من العقيد لطفي وبلقايد، تمكنت من إخماد الحريق وإجلاء العديد من الأطفال بالروضة المتواجدة بالطابق الأول للمبنى مباشرة فوق المحل المتضرر بنسبة مائة بالمائة دون تسجيل أي خسائر بشرية.

مصالح الأمن تنقلت الى عين المكان، أين فتحت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحريق الذي حصرت أسبابه حسب بعض المصادر المحلية، نقلا عن عاملين بالمحل إلى شرارة كهربائية.