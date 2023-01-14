الحماية المدنية: مخطط خاص بـ “شان 2022 ” في ملعب الشهيد حملاوي بعنابة

سطرت مديرية الحماية المدنية بولاية عنابة مخططا خاصا ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2022 ” على مستوى ملعب الشهيد حملاوي.

وحسب ذات المصالح أنه وفي إطار المخطط الوقائي والعملي الخاص ببطولة شان 2022 وضعت رفقة الشركاء على مستوى ملعب الشهيد حملاوي بوضع آخر الترتيبات اللازمة من أجل السهر على سلامة الجمهور. وكذا تأمين مباريات البطولة الإفريقية وذلك في إطار المهام المنوطة بالحماية المدنية .

كما قامت ذات المصالح بتسخير جهازي 2 إسعاف ومرافقة الجمهور وتأطيره لضمان سلامته و تأمين المقابلات. بالإضافة إلى جهاز إسعاف يتكون من 6 سيارات إسعاف منهم 3 طبية. وأيضا مركز طبي للتكفل بالحالات المستعجلة.

ولهذا الحدث الرياضي الإفريقي سخرت الحماية المدنية بعنابة شاحنتي 2 مضخة وخزان، 4 سيارات قيادة و20 حافلة بتعداد 5 أطباء و50 عون بمختلف الرتب بملعب الشهيد حملاوي. بالإضافة لجهاز لمرافقة ، توجيه وتأطير الجمهور على مستوى مدرجات الملعب بتعداد يتكون من 400 عون بمختلف الرتب .