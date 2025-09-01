الحماية المدنية..منصات رقمية لإدارة الفرق المتخصصة

نظمت مديرية تنظيم وتنسيق العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية، ملتقى حول عصرنة الجهاز بإنشاء منصات رقمية لمتابعة ومراقبة وإدارة الفرق المتخصصة. لاسيما فرق التدخل والإنقاذ في الأماكن الوعرة.

يهدف الملتقى الذي جرى بسكيكدة، إلى تحسين كفاءة تسيير هذه الفرق عبر إدخال البيانات بدقة، وتعزيز تدوال فعالية تداول المعلومة. واستعمال المنصات الرقمية بشكل ناجع، حسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، هذا الإثنين،

جرى الملتقى بحضور رؤساء خلايا GRIMP للحماية المدنية للولايات الشرقية: أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، الوادي، خنشلة، سوق أهراس وميلة.

وأشرف رئيس مصلحة الحماية العامة نيابة عن مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة، العقيد الصادق دروات، على افتتاح فعاليات الملتقى. بحضور إطارات الحماية المدنية للولاية، بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسكيكدة، وفق المصدر.

ويعد، يضيف المصدر، محطة هامة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف ولايات البلاد في مجال الحماية المدنية.