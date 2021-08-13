الحماية المدنية: نشوب 5 حرائق أخرى بتيزي وزو

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة، عن نشوب 5 حرائق أخرى بغابات تيزي وزو.

وذكرت المديرية العامة، أن الحرائق اندلعت على 11 صباحا على مستوى واضية بتيزي نتلاتة، أقبيل بالمكان المسمى أيت محمود، بني دوالة غابة بن عيسي، عين الحمام بقراية أيت يحي بتاقنيت و بالأربعاء نثي راثن قرية أيت عكاشة.

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية، قد أعلنت عن اخماد كل الحرائق المشتعلة بولاية تيزي وزو، في بيان لها حول الحصيلة الأخيرة لحرائق الغابات.

وأوضحت أن العمل جاري لاخماد 40 حريق ب 12 ولاية منها جيجل بـ 9 حرائق وبجاية 7 حرائق ، الطارف بـ 6 حرائق، وتيزي وزو 5 حرائق، قالمة وسوق اهراس بـ3 حرائق، وحريقين بالشلف وبومرداس، وحريق بعنابة، و معسكر، وعين الدفلى.