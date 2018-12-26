الحماية المدنية: هذا توقيت انتهاء عملية إنتشال جثة عياش وهذه الامكانيات التي جندت لها

أوضحت المديرية العامة للحماية المدنية ان مصالحها انتشلت جثة عياش في حدود الساعة 21 و55 دقيقة اليوم الأربعاء .

وتمكن أعوان الحماية المدنية بانتشال وإخراج جثة المرحوم عياش محجوبي من البئر الارتوازي بعد جهود عمل ليل نهار 09 ايام.

وان مصالح الحماية المدنية جندت للعملية 300 عون حماية مدنية ووسائل مادية تابعة للحماية المدنية، السلطات المحلية والمواطنين الخواص.

تتقدم المديرية العامة للحماية المدنية بإسم المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام أصالة عن نفسه وباسم كل مستخدمي القطاع بالتعازي الخالصة لعائلة الفقيد.

كما شكرت المديرية العامة كل اعوان الحماية المدنية بمختلف الرتب لولاية المسيلة وكل القطر الوطني، و كذا المواطنين الكرام على الوقفة التضامنية في هذه الحادثة.

وكذا لكل مسؤولي السلطات المحلية و أجهزة الدولة المتدخلة في عين المكان طيلة أيام التدخل.