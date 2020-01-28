الحماية المدنية.. هذا ما يجب معرفته عن فيروس “كورونا”

أفادت الحماية المدنية، أن أعراض فيروس “كورونا”، تأتي في شكل حمى، وصداع، وتعب، ورعشة، بالإضافة إلى انقباض عضلي وضيق بالتنفس.

وعن طهور أعراض وباء “كورونا”، قالت الحماية المدنية، أنها تكون من يومين إلى 14 يوما.

وتنتقل العدوى عن طريق الجو، أو في اتصال مع الإفرازات أو الأشياء الملوثة والحيوان.

وأضافت الحماية المدنية، أن الوقاية من فيروس “كورونا” يكون بغسل الأيدي،واستعمال مطهر كحولي أو الماء.

بالإضافة إلى مراعاة قواعد النظافة عند السعال أو العطس، وتغطية الفم والأنف بالذراع عند السعال أو العطس.

كما يجب التخلص من أي منديل مستعمل وغسل اليدين.