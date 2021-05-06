الحماية المدنية: هذه الطرق المقطوعة بسب التقلبات الجوية عبر الوطن

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية حصيلة التدخلات وكذا الطرق المغلقة بسبب التقلبات الجوية الاخيرة عبر ولايات الوطن.

وأوضحت المديرية في بيانها الصادر اليوم تسجيل عدة تدخلات وأيضا الحالة الخاصة بالإضطرابات الجوبة التي ضربت العديد من المناطق.

ففي ولاية المسيلة

لا تزال لحد الساعة عملية البحث عن الضحية الثالثة المفقودة متواصلة.

كما شهدت الطرق الوطنية رقم 45 – 04 – 70 – 89 – 40 مقطوعة بسبب ارتفاع منسوب الوديان.

الطرق الولائية رقم 38 – 03 مغلوقة كذلك بسبب ارتفاع منسوب الوديان.

الطريق الولائي رقم 11 الرابط بين امسيف وخبانة صعب المرور بسبب تضرر جزئي للجسر.

بينما سجلت ولاية سطيف عدة تدخلات نذكرمنها:

بلدية عين الفكرون

القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار من مخزن بالمستشفى المحلي.

القيام بعملية امتصاص مياه الامطار من بعض المرافق العمومية ومنزلين بحي المعدومين.

بلدية عين ولمان:

الطريق الولائي رقم 171 مقطوع بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد بالمكان المسمى “الشط”.

وعرفت ولاية المدية عدة حوادث وتدخلات للحماية المدنية وهي

بلدية بني سليمان:

امتصاص مياه الامطار وإزالة الاوحال عبر بعض المرافق العمومية.

امتصاص مياه الامطار من حي 08 ماي 1945 و 1 نوفمبر 1954

وسجل بولاية أم البواقي عدة تخلات عبر إقليمها وهي:

بلدية ام البواقي:

القيام بعملية امتصاص مياه داخل عدة مرافق العمومية.

القيام بعدة عمليات إمتصاص مياه الامطار داخل عدة مساكن على مستوى حي السعادة، حي لاصاص، حي لكمين، حي السوق القديم.

ولاية برج بوعريريج سجل بها تدخل عبر بلدية غيلاسة

تسجيل تسرب مياه الامطار داخل 03 منازل بوسط المدينة بحيث تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار.