الحماية المدنية: هذه مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة 

شهدت بعض ولايات الوطن، خلال الساعات الماضية، تقلبات جوية تميزت بتساقط أمطار غزيرة تسببت في دخول المياه للعديد من المنازل.

وحسب حصيلة الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 17:30 للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل عدد من التدخلات عبر عدة بلديات بـ3 ولابات.

ولاية تبسة

وعرفت ولاية تبسة وبلدية مرسط إخراج سيارة على متنها شخصان، كانت عالقة على حافة وادي سيدي شعبان.

بينما في بلدية الماء الأبيض، تم امتصاص مياه الأمطار من محجرة لعبايلية.

وببلدية الشريعة تم امتصاص مياه الأمطار من مسكن بحي بن باديس.

ولاية باتنة

وسجلت ولاية باتنة تدخلات ببلدية عين التوتة، إذ تم امتصاص مياه الأمطار من مدخل عمارة بحي 400 مسكن عدل.

وفي بلدية بريكة، تم امتصاص مياه الأمطار من ثمانية منازل ومدخل عمارتين، عبر مختلف أحياء البلدية.

ولاية المسيلة

وعرفت ولاية المسيلة امتصاص مياه الأمطار من كل من شارع بحي سدارة ببلدية الهامل. ومن فناء بمحطة القطار في بلدية عين الحجل. وأيضا من داخل دهليز لسكنات اجتماعية بحي 60 مسكناً.