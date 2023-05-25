قناة النهار الحماية المدنية : هذه هي الطرقات التي يجب تفاديها جرّاء مخلفات الأمطار بقلم النهار أونلاين نشر في 25 ماي 2023 - 13:01 شارك غرِّد أرسل 179 0 الحماية المدنية : هذه هي الطرقات التي يجب تفاديها جرّاء مخلفات الأمطار. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/493xC اقرأ أيضا شنقريحة : الجيش الوطني الشعبي أصبح جيشا محترفا بكل ما تعنيه عبارات الاحتراف قناة النهار 08 ماي تلمسان / حلقات ذكر ومشاريع تربوية بالإقامة الجامعية للبنات قناة النهار 09 ماي "سيدي بلعباس: شاحن بطارية الهاتف تتسبب في حريق منزل السيدة "خيرة قناة النهار 14 ماي صريح جدا: كأس "الكاف".. أنصار إتحاد العاصمة متفائلون ببلوغ النهائي قناة النهار 17 ماي "رئيس الجمهورية :" الجزائر كبيرة جدا ويجب أن نكون كبارا في نفس مستواها قناة النهار 06 ماي الرئيس تبون لأبناء الجالية في البرتغال : سأخفف عليكم وطء الغربة.. قناة النهار 23 ماي جولة في إفريقيا" هو عنوان الحفل الذي أحيته فرقة سلطان قناوة بقاعة ابن خلدون" قناة النهار 05 ماي "أمينة يونسي: "ما عندناش صناعة البذور في الجزائر وهذا ما يجب الذهاب له من أجل صناعتها محليا قناة النهار 22 ماي "أمينة يونسي:" البذور المستوردة تدخل بأرقام مجهولة ويقدرو يبعثولك فيها فيروس بيولوجي قناة النهار 22 ماي "التوأم أمينة وخديجة: "كانوا صحباتنا ما يقدروش يميزو ما بيناتنا قناة النهار 24 ماي