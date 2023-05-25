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الحماية المدنية : هذه هي الطرقات التي يجب تفاديها جرّاء مخلفات الأمطار

بقلم النهار أونلاين
الحماية المدنية : هذه هي الطرقات التي يجب تفاديها جرّاء مخلفات الأمطار
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الحماية المدنية : هذه هي الطرقات التي يجب تفاديها جرّاء مخلفات الأمطار.

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