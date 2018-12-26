الحماية المدنية: هكذا يمكنكم المساهمة في إنتشال جثة عياش

أخبار الجزائر
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الحماية المدنية: هكذا يمكنكم المساهمة في إنتشال جثة عياش
بقلم مصطفى.ق

دعت مديرية الحماية المدنية لولاية المسيلة الفلاحين بمنطقة ام الشمل ببلدية الحوامد لتشغيل كافة مضخات الآبار الارتوازية.

حتى ينخفض منسوب المياه في مكان الحادث الذي سقط فيه عياش حتى يسهل عمل اخراج الجثة.

كما طالبت الحماية المدنية من المواطنين المتواجدين بمكان عملية الحفر بعدم الاقتراب إلى مكان الحفر تفاديا لسقوط المواطنين.

وكذا لتفادي انزلاقات الأتربة والحجارة على الأعوان المتدخلين وهذا ما قد يعرقل العملية.

وأكد بيان المديرية الولائية للحماية المدنية بالمسيلة أن عملية الحفر وامتصاص المياه لاستخراج جثة عياش  مازالت متواصلة.


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