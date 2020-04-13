الحماية المدنية: وثيقة منحة علاوة الخطر مفبركة وسيتم متابعة أصحابها قضائيا

أوضحت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الاثنين، أن الرسالة المنسوبة لوزير الداخلية، كمال بلجود، حول منح علاوة العدوى، مفبركة ومزورة.

وجاء في بيان الحماية المدنية، “تبعا لما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي في هذه الرسالة التي تحتوي على الصيغة الإدارية و التي تم تداولها عبر مواقع الإجتماعي مفبركة و مزورة، وتهدف الى زرع البلبلة و الفتنة بين منتسيبي القطاع، و لذا سوف يتم متابعة أصحابها قضائيا وفقا لما ينص عليه القانون .

وأضافت الحماية المدنية “إن العلاوةالمؤقتة التي أقرها رئيس الجمهورية و الموجهة لأعوان الحماية المدنية المشتركين فعليا وبشجاعة في مكافحة وباء كورونا 19، لا تتطابق مع ما ورد في هذه الرسالة المزورة، وسوف يتم إعلام منتسيبي القطاع بواسطة القنوات الرسمية للمديرية العامة الحماية المدنية”.