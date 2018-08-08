الحماية المدنية…وفاة ستة أشخاص  بسبب حوادث المرور خلال خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال24 ساعة الأخيرة أزيدمن 2584 عبر الوطن الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور،الحوادث المنزلية،الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية .

وقد سجلت عدة حوادث مرور منها 09 أكثر دموية تسببت في وفاة 06 أشخاص في مكان الحوادث مع تسجيل إصابة 32 آخرين بجروح.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية قالمة بوفاة شخصين و إصابة 02 آخرين بجروح على اثر حادثي مرور.

الحادث الأول كان بسبب انقلاب سيارة من الوزن الخفيف بالمكان المسمى مشتة لشفرة لقراير ببلدية دهوارة دائرة حمام نبايل.

أما الحادث الثاني يتعلق بصدم آلة زراعية لطفل يبلغ من العمر 13 سنة على مستوى الطريق الوطني رقم 20 ببلدية بومهرة أحمد دائرة قلعة بوصبعة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس من أجل إنتشال جثة طفل مراهق يبلغ من العمر 15 سنة توفي غرقا بشاطئ البحر بالمكان المسمى الشاطئ الذهبي بلديو زموري دائرة برج منايل.