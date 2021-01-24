الحماية المدنية: وفاة شخصين إختناقا بالغاز.. و3 أشخاص في حوادث مرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة شخصين إختناقا بالغاز، وكذا وفاة 3 أشخاص في حوادث مرور خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 2236 تدخل إثر تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين.

وقامت الحماية المدنية بـ 108 تدخل لحوادث مرور عبر خلّفت وفاة 03 أشخاص وإصابة122 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة.

كما قامت ذات الوحدات بتقديم الإسعافات الأولية لـ 14 شخص مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون CO.

كما سجلت وفاة شخصين بولاية بسكرة جراء استنشاقهم للغاز المنبعث من سخان الماء ببلدية سيدي خالد .