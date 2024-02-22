الحماية المدنية: وفاة شخصين وإصابة 154 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة 

توفي شخصان وأصيب 154 آخرون بجروح في عدة حوادث مرور سجلت. بعدة ولايات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم التدخل خلال نفس الفترة. من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 8 أشخاص أصيبوا بتسمم جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه داخل مساكنهم، وذلك بولايتي سعيدة وتسمسيلت.

من جهة أخرى، تدخلت الحماية المدنية في كل من ولاية الطارف.عنابة و قالمة على إثر الأمطار الغزيرة التي مست هذه الولايات. أين قامت بعمليات امتصاص مياه الأمطار بعدة مساكن و هيئات عمومية.