الحماية المدنية.. وفاة 10 أشخاص في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الحماية المدنية.. وفاة 10 أشخاص في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة صورة من الأرشيف
بقلم أحمد مراح

 سجلت مصالح الحماية المدينة عبر الوطن 2961 تدخل بعد تلقيهم لمكالمات إستغاثة من طرف المواطنين خلال 24 ساعة الأخيرة.

وشملت هذه التدخلات مختلف أنشطة الحماية المدينة سواء المتعلقة بحوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي.

وقد سجلت حوادث المرور وفاة10 أشخاص مع إصابة 41 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم من طرف ذات المصالح.

وقد أثقل حصيلة بولاية برج بوعريريج بوفاة أربعة أشخاص وإصابة شخصين آخرين بجروح في حادثي مرور.

كما تدخلت وحدات ذات المصالح،من أجل إنتشال وتحويل 03 أشخاص توفوا غرقا في البحر بكل من جيجل  ومستغانم.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital