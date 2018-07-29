الحماية المدنية.. وفاة 10 أشخاص في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدينة عبر الوطن 2961 تدخل بعد تلقيهم لمكالمات إستغاثة من طرف المواطنين خلال 24 ساعة الأخيرة.

وشملت هذه التدخلات مختلف أنشطة الحماية المدينة سواء المتعلقة بحوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي.

وقد سجلت حوادث المرور وفاة10 أشخاص مع إصابة 41 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم من طرف ذات المصالح.

وقد أثقل حصيلة بولاية برج بوعريريج بوفاة أربعة أشخاص وإصابة شخصين آخرين بجروح في حادثي مرور.

كما تدخلت وحدات ذات المصالح،من أجل إنتشال وتحويل 03 أشخاص توفوا غرقا في البحر بكل من جيجل ومستغانم.