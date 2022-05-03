الحماية المدنية..وفاة 14 شخصا في حوادث المرور خلال 72 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 72 الأخيرة، وفاة 14 شخصا و إصابة 605 أخرين بجروح، في حوادث مرور وقعت في مناطق متفرقة من ولايات الوطن.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تم خلال الفترة الممتدة ما بين 30 أفريل الى 3 ما في سياق حوادث المرور،

تسجيل 477 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات.

حيث خلفت هذه الأخيرة وفاة 14 شخص و إصابة 605 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور الأخرى،

أين تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل إسعافاتنا.

بالمقابل و بالنسبة لحصيلة حوادث الطرقات لليوم الأول من عيد الفطر ، فقد سجلت مصالح الحماية وفاة 4 اشخاص

و اصابة 281 اخرين بجروح مع إجمالي 192 تدخل.

أين تم تسديل أثقل حصيلة على مستوى ولاية البويرة بحادثي مرور مميت، أدت الى وفاة 3 اشخاص و اصابة 8اخرين بجروح.

الى جانب ذالك فإن الحصيلة النهائية لحوادث الطرقات لشهر رمضان بلغت حسب ذات المصالح وفاة 153 شخص و اصابة 4537 اخرين بجروح مختلفة مع إجمالي 3722 تدخل.

كما تدخلت الحماية المدنية خلال 72 ساعة الماضية من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 20 اشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون CO

المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة، سخانات المياه ومدفآت داخل مسكنهم عبر عدة ولايات من التراب الوطني.

حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل الحماية المدنية،

للعلم تم تسجيل وفاة طفلة تبلغ من العمر سنتين متوفية مختنقة بالغاز المدينة المنبعث من مسكنها العائلي الكائن

بحي 132 مسكن، بلدية و دائرة الشلف ، تم تحويل الضحية الى مستشفى المحلي.

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