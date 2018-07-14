الحماية المدنية.. وفاة 15 شخصا في حوادث متفرقة خلال ثلاثة أيام

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال48 ساعة الأخيرة حوالي 5600 تدخل وهذا بعد تلقي مكالمات إستغاثة من طرف المواطنين عبر الوطن.

وتعلقت بمختلف النداءات التي تلقاها الأعوان بخصوص حوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي إضافة الى إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وبخصوص حوادث المرور فقد سجلت ذات المصالح،5 حوادث دموية تسببت في وفاة 05 أشخاص في مكان الحادث.

مع تسجيل إصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وتم إسعافهم في عين المكان ونقلهم نحو المؤسسات الإستشفائية.

وبحسب بيان صادر عن ذات المصالح فإن أثقل حصيلة سجلت بولاية باتنة بوفاة03 أشخاص و إصابة04 آخرين على إثر إصطدام سيارتين من الوزن الخفيف ببلدية بطام دائرة بريكة.

في حين تم إنتشال وتحويل شخصين إثنين توفيا غرقا بالمجمعات المائية بولايتي بومرداس و بجاية.

حيث توفي الأول في شاطئ غير مسموح للسباحة بالمكان المسمى حوش بروك بلدية القورصو دائرة بومرداس.

أما الثاني فقد توفي غرقا بشاطئ مسموح للسباحة ببلدية تيشي دائرة أوقاس ولاية بجاية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إنتشال 03 أشخاص متوفين غرقا بالمجمعات المائية،بولاية الأغواط أين توفي شخص غرقا بحوض مائي بواد سيدي لخضر.

وفي بلدية حاج مشر دائرة بريدة،بولاية الشلف توفي طفل يبلغ من العمر 11 سنة غرقا بالمسبح المتواجد بالمكان المسمى بوكعات، ببلدية أم درو دائرة الشلف.

أما ولاية الوادي فقد سجلت وفاة شخص غرقا شخص غرقا بالمسبح المتواجد ببلدية و دائرة المغير.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 04 حرائق حضرية و مختلفة في كل من الولايات : الاغواط ، تيزي وزو و ولاية البليدة، دون تسجيل أي خسائر بشرية .