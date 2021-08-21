الحماية المدنية: وفاة 19 شخصا في حوادث مختلفة وإخماد 4 حرائق

سجلت وحدات الحماية المدنية 6018 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 19 الى 21 أوت 2021 و إلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 284 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات خلفت وفاة 9 أشخاص وإصابة 364 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحوادث، ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية من قبل عناصر الحماية المدنية.

كما قام غطاسو الحماية المدنية بانتشال 08 ضحايا متوفيين غرقا، خلال نفس الفترة، منهم 06 في البحر في كل من ولايات مستغانم، وعنابة، وبجاية والبليدة وسعيدة.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 81 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 59 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

هذا وقام عناصر الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بإخماد 04 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة في كل من ولايات وهران، وبومرداس ، والبليدة وبرج بوعريريج.

وتسببت هذه الحرائق في إصابة شخص بضيق في التنفس ببرج بوعريرج تم إسعافه ثم نقله للمستشفى المحلي.

وأشار البيان، إلى إن التدخل السريع لوحدات الحماية المدنية، مكن من إخماد هذه الحرائق ومنع انتشارها الى أماكن أخرى مجاورة، دون تسجيل خسائر بشرية .

كما قامت إسعافات الحماية المدنية لولاية سطيف من إنقاد 6 أشخاص حاصرتهم على إثر فيضان واد بوسلام ببلدية حمام قرقور، بعد تساقط الأمطار بالمنطقة.

بالإضافة إلى قيام أعوان الحماية المدنية لولاية الجزائر بتحويل جثتي شخصين متوفيين متسممين بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الحمام، بداخل منزلهم الكائن بحي عدل بسيدي عبد الله بلدية زرالدة.