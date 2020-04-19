الحماية المدنية: وفاة 3 أشخاص وإصابة 112 في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، 2785 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وحسب بيان الحماية المدنية، شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية، سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق، والأجهزة الأمنية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني 389 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 32 ولاية، تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 293 عملية تعقيم عامة عبر 38 ولاية، مست عدة منشات وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 1816 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى وضع جهاز أمني لتغطية 21 إقامة مخصصة للحجر الصحي عبر 06 ولايات.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة على اثر 84 حوادث مرورية أدت إلى وفاة شخص و إصابة 112 آخرين تم إسعافهم في مكان الحوادث، ثم نقلهم للمستشفيات المحلية.

للعلم، تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 9 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من جهاز المدفئة وسخان الماء، داخل مساكنهم بكل من ولاية الجزائر شخص واحد، 4 أشخاص من المدية، 4 من معسكر.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، ثم تحويلهم في حالة مقبولة الى المراكز الصحية المحلية من طرف الحماية المدنية.

في حين، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 6 حرائق حضرية ومختلفة على مستوى الجزائر العاصمة، تبسة، سكيكدة، سوق أهراس وولاية سعيدة.

وأدت هذه الحرائق إلى وفاة امرأتين على إثر حريق شب على مستوى مطبخ داخل سكن أرضي، الكائن بوسط مدينة بلدية “بجن” دائرة العقلة ولاية تبسة، تدخل أعوان الحماية المدنية مكن من السيطرة على الحريق و منع انتشاره إلى المنازل المجاورة.