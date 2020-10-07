الحماية المدنية: وفاة 32 شخصا وجُرح 1310 آخرين في حوادث مرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية 18524 تدخل خلال الفترة الممتدة ما بين 27 سبتمبر إلى 03 أكتوبر 2020.

وجاءت تدخلات الحماية المدنية على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم تسجيل 1953 تدخل يخص 1070 حادث مرور، أدى إلى وفاة 32 شخص و جرح 1310 آخرين.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية البويرة بوفاة 05 أشخاص وجرح 42 آخرين عبر 40 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2042 تدخلا سمح بإخـــماد 1539 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

أما فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4627 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4098 عملية إسعاف وإنقاذ.