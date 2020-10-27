الحماية المدنية: وفاة 36 شخصا وجرح 1408 آخرين في حوادث مرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية 20941 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 18 الى 24 أكتوبر 2020، ووفاة 36 شخصا بسبب حوادث مرور.

وحسب بيان الحماية المدنية ، فقد شملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية، حوادث المرور، والحوادث المنزلية.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 2112 تـدخـل من أجل 1186 حادث مرور، أدت إلى وفاة 36 شخص وجرح 1408 آخرين.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية باتنة بوفاة 05 أشخاص وجرح 38 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2621 تدخلا سمح بإخـــماد 2033 حريق، منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.