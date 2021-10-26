الحماية المدنية: وفاة 36 شخصا و إخماد 1768 حريق خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة 36 شخصا و اخماد 1768 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 الى 23 أكتوبر 2021.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد سجلت ذات المصالح 21947 تدخلا وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2354 تـدخـل من أجل 1314 حادث مرور. أدت إلى وفاة 36 شخص و جرح 1631 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

في حين أثقل حصــيلة سجلت في ولايـة باتنة بوفاة 4 اشخاص في مكان الحادث. و جرح 61 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 54 حوادث مرور.

طالع أيضا:

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2329 تدخلا سمحت بإخـــماد 1768 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 195 تدخل اثر 155 حريق.

بالإضافة الى ذالك وخلال نفس الفترة قامت وحدات الحماية في مجال العمليات المختلفة بـ 5327 تدخـل لتغطية 4680 عملية إسعاف. إضافة إلى انقاذ 297 شخص من الخطر.