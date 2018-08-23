 الحماية المدنية : وفاة 46 شخصا خلال أسبوع في حوادث متفرقة

توفي 46 شخصا وأصيب 1552 آخرون بجروح من خلال 2398 حادث مرور تم تسجيلها مابين12 و18 من شهر أوت الحالي عبر الوطن.

وبحسب بيان صادر عن مصالح الحماية المدنية،فإن أثقل حصيلة سجلت بولاية الوادي بوفاة سبعة أشخاص و جرح خمسة آخرين إثر 3 حوادث مرور.

كما تدخل عناصر الحماية المدنية في 2479 تدخلا سمح بإخماد 1979 حريق، شملت الحوادث المنزلية الصناعية والحرائق المختلفة.

وبخصوص العمليات المختلفة،قامت الوحدات العاملة ب5103 تدخل في نفس الفترة،بغرض تغطية4532 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

كما أحصت مصالح الحماية المدينة21169 تدخل بعد تلقي مكالمات الإستغاثة من طرف المواطنين،والتي شملت مختلف الحوادث المنزلية

غضافى الى الإجلاء الصحي وغخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات من بينها11257 تخل تعلق بعمليات الإجلاء الصحي.

تم من خلال هذه العمليات إسعاف وإجلاء1567 جريح وتحويل9358 مريض الى المراكز الطبية من طرف اعوان الحماية المدنية.