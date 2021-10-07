الحماية المدنية: وفاة 5 أشخاص في حوادث مرور مختلفة وإخماد 4 حرائق

سجلت وحدات الحماية المدنية 2715 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين السادس إلى السابع من الشهر الجاري، و إلى غاية صبيحة اليوم الخميس.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 143 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات خلفت وفاة 5 اشخاص و إصابة 145 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية الجلفة بوفاة شخصين على اثر اصطدام بين سيارة و شاحنة على مستوى الطريق البلدي رقم 11، بلدية بن يعقوب، دائرة الشارف، تم تحويل الضحايا الى المستشفى المحلي من قبل عناصر الحماية المدنية.

كما تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 4 حريق حضري و مختلفة بكل من ولاية الجزائر، وهران، المدية و البليدة، أدت هذه الحرائق الى إصابة 3 نساء بصعوبة في التنفس على اثر حريق شب على مستوى بناية تتكون من 4 طوابق بالحي الدبلوماسي بدرقانة، بلدية برج الكفان ولاية الجزائر.

كما أدت أيضا اي إصابة 5 اشخاص بصعوبة في التنفس على اثر حريق شب بشقة متواجدة ببناية تتكون من 9 طوابق بحي 1600 مسكن بلدية و دائرة بئر الجير، تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان ثم نقلهم الى المستشفى المحلي.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 53 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 24 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.