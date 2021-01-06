الحماية المدنية: وفاة 6 أشخاص إختناقا بالغاز خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، وفاة 6 أشخاص إختناقا بالغاز عبر 3 ولايات داخلية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد سجلت الحماية المدنية 27 شخصا تم إسعافهم نتيجة استنشاقهم للغاز.

كما تم أيضا تسجيل وفاة 06 اشخاص مختنقين بغاز احادي اكسيد الكربون بكل من ولاية تيارت، المسيلة وخنشلة.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 2690 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن، شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 101 تدخل لعدة حوادث مرور خلفت وفاة شخصين وإصابة 107 أخرين بجروح.