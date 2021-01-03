الحماية المدنية: وفاة 6 أشخاص في حوادث مرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الفارطة وفاة 6 أشخاص في حوادث مرور متفرقة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل 2294 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن، بعد تلقي مكالمات الاستغـاثة.

وشملت التدخلات حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، وعمليات التحسيس والتطهير فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وأضافا البيان، أن الحماية المدنية سجلت 132 تدخلا من أجل عدة حوادث مرور خلفت وفاة 06 أشخاص وإصابة 161 أخرين بجروح.

وقامت ذات المصالح بتقديم الإسعافات الأولية لـ 56 شخص مختنقين إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون CO.

كما تدخلت أيضا عناصر الحماية المدنية لولاية تيارت من اجل حالتي وفاة اختناقا بغاز احادي اكسيد الكربون.

أما فيما يخص حالة الطرقات فتبقى صعبة و مقطوعة في بعض الولايات نتيجة لتراكم الثلوج خاصة على مستوى المرتفعات.