الحماية المدنية: وفاة 71 شخصا غرقا في الشواطئ و76 في البرك المائية سنة 2020

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال سنة 2020، وفاة 147 شخصا غرقا في الشواطئ والبرك المائية.

وحسب بيان للحماية المدنية، فأكدت أنه تم خلال سنة 2020 إخماد 14338 حريق أدى الى إتلاف 16570 هكتار من الغابات.

بالإضافة إلى 13880 هكتار من الأدغال، و13467 هكتار من الحشائش، و2180 هكتار من المحاصيل الزراعية.

ناهيك عن إخماد حرائق مست 17411 من النخيل و 234869 شجرة مثمرة.

أما فيما يتعلق بجهاز حراسة الشواطئ والإستجمام، من 15 أوت الى 30 سبتمبر 2020، فقد تم تسجيل 27481 تدخل.

كما تم إنقاذ 19405 شخص من غرق حقيقي، وإسعاف 6897، وتسجيل 71 حالة وفاة، منها 46 وفاة في الشواطئ الممنوعة.

أما فيما يخص السباحة في المجمعات والبرك المائية، فقد تم تسجيل 76 حالة وفاة، غالبيتها أطفال.