الحماية المدنية: وفاة 8 أشخاص في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2260 تدخلا في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، قامت وحدات الحماية خلال نفس الفترة بـ 148 تدخل من أجل عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث وفاة 3 أشخاص وإصابة 162 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور الأخرى.

كما تدخل خلال نفس الفترة، غطاسو الحماية المدنية لولاية خنشلة من أجل انتشال 4 ضحايا من جنس أنثى من مجمع مائي، تتراوح أعمارهم بين 12 و54 سنة، بالمكان المسمى قرية تاوونت ببلدية جلال، حيث تم نقل الضحايا الى مستشفى ششار.

فيما تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية قسنطينة لاجل انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة متوفي غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى مزرعة الهادف العكي ببلدية ودائرة عين عبيد، حيث تم نقل الضحية إلى مستشفى المحلي.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ91 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي، وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 35 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، حسب ذات البيان.