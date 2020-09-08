الحماية المدنية.. 10 تدخلات ببلديات العاصمة جراء الفيضانات والعملية متواصلة

كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر العاصمة عن أهم البلديات التي سجلت فيها تدخلات بسبب الفيضانات والسيول.

وقال الملازم الأول خالد بن خلف الله المكلف بالاعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر أن مصالحهم سجلت اليوم 10 تدخلات منذ فجر اليوم الثلاثاء تتعلق أساسا بالفيضانات .

و أضاف المتحدث، خلال اتصال هاتفي لإذاعة البهجة، أن “هذه التدخلات شملت كل من بلدية بئر مراد رايس ، جسر قسنطينة ،شراقة ،حسين داي و غيرها”.

وأشار الملازم أن “بسبب ارتفاع منسوب مياه الطرقات بها ،الامر الذي أدى إلى امتلاء عديد الانفاق و الطرقات بالمياه مما سبب شلل حركة الطرقات”، يضيف الملازم.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية على مستوى بلدية بوزريعة في عملية امتصاص مياه الامطار على مستوى طابق الأرضي لمنزل “شارع بوسماحة”.

وفي بلدية بني مسوس تم امتصاص مياه الامطار على مستوى مفترق الطرق “بواد بني مسوس”.

وعلى مستوى بلدية محمد بلوزداد سجلت مصالح الحماية المدنية هبوط الأرضية بحفرة بشارع المعدومين برويسو.

كما تم تسجيل هبوط الأرضية بالطريق على مستوى شارع روشاي بوعلام دون تسجيل خسائر بشرية.

وافادت ذات المصالح عن القيام بعملية ابعاد سيارة كانت عالقة بنفق رويسو وعملية استخراج السيارة الثانية متواصلة وهذا لتراكم مياه الامطار داخل النفق.