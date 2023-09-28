الحماية المدنية: 10 تدخلات لاخماد الحرائق ليلة المولد النبوي الشريف

قامت الحماية المدنية ب10 تدخلات على مستوى ولاية الجزائر من اجل إخماد 10 حرائق مختلفة. على مستوى عدة بلديات الجزائر العاصمة بسب إستعمال المفرقعات والألعاب النارية.

وقد تم على مستوى بلدية بوزريعة اخماد حريق حشائش بسيدي يوسف إخماد حريق حشائش بحي كتاب ،cnep بشوفالي. و إخماد حريق اشجار زيتون بحي 373 مسكن .

و ‌بلدية المقارية تم اخماد حريق سيارة على مستوى حي سيلا بالمقارية بسبب رمي الالعاب النارية.

اما ببلدية درارية فقد تم اخماد حريق حشائش بالقرب من ثانوية الريش، وفي ‌بلدية الكاليتوس تم اخماد حريق نخيل بالقرب من ثانوية رمضانية بالكاليتوس.

أما على مستوى بلدية سيدي موسى فقد تم اخماد حريق اشجار الصنوبر الحلبي بوسط مدينة سيدي موسى.

وفي بلدية القبة تم اخماد حريق حشائش يابسة على مستوى محور دوران قاريدي 02، واخيرا بلدية واد قريش تم اخماد 02 حريقين حشائش يابسة على مستوى طريق فري فالون باتجاه الأبيار

لللإشارة أكدت الحماية المدنية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات