الحماية المدنية: 100 حريق عبر 15 ولاية أغلبها بتيزي وزو

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن وضعية الحرائق حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس، حيث تم تسجيل 100 حريق عبر 15 ولاية.

وحسب ذات المصدر، تتوزع هذه الحرائق كما يلي: تيزي وزو “38”، والطارف “18”، وجيجل “10”، وبجاية “6”، وسوق أهراس “6”.

بالإضافة إلى تسجيل 3 حرائق بكل من ولايات الشلف، وسكيكدة، وحريقين بولايات عنابة، وقالمة، وحريق واحد بكل من عين الدفلى، والبويرة، وبرج بوعريرج، وبومرداس، المدية، وسطيف.