الحماية المدنية: 2178 تدّخل خلال 24 ساعة الأخيرة

الوطني
  • -
  • 0
الحماية المدنية: 2178 تدّخل خلال 24 ساعة الأخيرة
بقلم أمينة داودي

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، 2178 تدخل عبر عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن التدخلات شملت حوادث المرور، الحوادث المنزلية، التطهير، وحراسة الشواطئ.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 131 تدخل من أجل عدة حوادث مرور عبرالولايات، وخلّفت وفاة 03 أشخاص وإصابة 158 أخرين
بجروح.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية الوادي بوفاة شخص وإصابة 02 اخرين بجروح اثر 03 تدخلات في حوادث المرور .
أما في ما يخص جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام، قام أعوان الحراسة بـ391 تدخل، ما سمح بإنقاذ 330 شخص من الغرق.

حيث قدمت الإسعافات لـ 104 شخص أخر في عين المكان وتم تحويل 16 شخص الى المصالح الاستشفائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=885940

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com