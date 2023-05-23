الحماية المدنية.. 22 ألف تدخل خلال أسبوع واحد

سجلت وحدات الحماية المدنية 22077 تدخل خلال الفترة الممتدة ما بين 14 إلى 20 مايو 2023 .وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين. حيث شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور. الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت الحماية المدنية، بـ 12752 تدخل، أين تم من خلالها إسعاف. وإجلاء 12097 جريح ومريض إلى المستشفيات.

كما قامت في سياق حوادث المرور بـ 1868 تـدخـل من أجل 1050 حادث مرور أدت إلى وفاة 39 شخص و جرح 1434 آخرين تم إسعافهم. و نقلهم إلى المراكز الاستشفائية. بحيث كانت أثقل حصــيلة سجلت في ولايـة البويرة. بوفاة 06 أشخاص في مكان الحادث وجرح 44 آخرين على إثر 41 حادث مرور.

في حين، سجلت الحماية المدنية 1132 تدخلا سمحت بإخـماد 765 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة. أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 106 حريق، الشلف 37 حريق و مستغانم بـ 41 حريق.

بالإضافة وخلال نفس الفترة، قامت وحداتنا في مجال العمليات المختلفة بـ 6325 تدخـل فـي نفس الفترة. من اجل انقاذ 414 شخص في حالة خطر و تغطية 5301 عملية اسعاف.