الحماية المدنية: 259 عملية تحسيسية حول كورونا عبر 31 ولاية خلال يوم

قامت وحدات الحماية المدنية، بـ 259 عملية تحسيسية متعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا لفائدة مواطني 31 ولاية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما قامت ذات المصالح، بـ161 عملية تعقيم عامة عبر 30 ولاية،حسبما أفادت به اليوم الأحد، حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وشملت هذه العمليات التحسيسية 137 بلدية، حيث تم خلالها حث وتذكير المواطنين بضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي، وكذا التباعد الاجتماعي.

فيما شملت عملية التعقيم منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، موزعة عبر 129 بلدية.

وخصصت المديرية، 1150 عون من مختلف الرتب، لهاتين العمليتين، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 7 أماكن للإقامة، موجهة للحجر الصحي بتيبازة، والجزائر، وخنشلة.