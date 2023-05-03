الحماية المدنية.. 26 ألف تدخل خلال أسبوع واحد

سجلت الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 23 إلى 29 أفريل، 26800 تدخل وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين. كما شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية. سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدتنا بـ 16098 تدخل. أين تم من خلالها إسعاف و إجلاء 16096 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

كما قامت الحماية المدنية، في سياق حوادث المرور بـ 3106 تـدخـل من أجل 1734 حادث مرور. أدت إلى وفاة 35 شخص و جرح 2153 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية. وكانت أثقل حصيلة سجلت في ولاية برج بوعريريج بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث. وجرح 78 آخرين على إثر 49 حادث مرور.

في حين، سجلت وحدات الحماية المدنية 1891 تدخلا سمحت بإخماد 1365 حريق. منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 109 حريق. البليدة 96 حريق و وهران بـ 114 حريق. بالإضافة وخلال نفس الفترة، قامت وحداتنا في مجال العمليات المختلفة بـ5524 تدخل في نفس الفترة. من أجل إنقاذ 307 شخص في حالة خطر وتغطية 4745 عملية اسعاف.