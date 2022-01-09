الحماية المدنية: 2842 تدخلا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الفارطة 2842 تدخلا. كما تم تسجيل 100 تدخل في حوادث المرور أسفر عن إصابة 117 شخصا دون وفيات.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم خلال الفترة الممتدة ما بين 08 الى 09 جانفي 2022. وإلى غاية صبيحة هذا اليوم تم تسجيل 2842 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن. إثر تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين. وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، وإخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وأضاف البيان، أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ 100 تدخل من أجل عدة حوادث مرور بالولايات. خلفت إصابة 117 شخص بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. دون تسجيل أي حالة وفاة. كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية.

وقد تم الإستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف وإنقاذ 26 اشخاص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون (CO)، المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر ولاية باتنة، تيزي وزو، سطيف، سعيدة، قسنطينة، ميلة و غليزان. أين تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان، و نقلهم في حالة مستقرة الى المستشفيات المحلية مع تسجيل تدخل مصالح الحماية المدنية لولاية تيزي وزو من أجل شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 76 سنة متوفي مختنق بغاز احادي الكربون co المنبعث من مدفاة بقرية تيفريست بلدية أزفون. تم نقل الضحية الى المستشفى المحلي.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل إطفاء 6 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة بكل من ولايات سكيكدة، برج بوعريريج، تيارت، تيسمسيلت، سطيف والمدية، بدون تسجيل خسائر بشرية. حيث تم السيطرة على هذه الحرائق ومنع إنتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور