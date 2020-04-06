الحماية المدنية: 307 عملية تحسيسية حول كورونا و450 عملية تعقيم خلال يوم

سجلت وحدات الحماية المدنية 2917 تدخل، في عــدة مناطق من الوطن، على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية بـ307 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين.

وذكرت وحدات الحماية المدنية، المواطنين، بضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ450 عملية تعقيم عامة، مست عدة منشات وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهذه العملية، 1780 عون حماية مدنية بمختلف الرتب.

كما خصصت المديرية العامة للحماية المدنية، عدة أجهزة أمنية وحراسة عبر 57 مركز إيواء الخاص بالحجر الصحي عبر 18 ولاية.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، على اثر 72 حادث مرور أدت إلى وفاة شخص، وإصابة 80 آخرين.

تم إسعاف المصابين، في مكان الحوادث، ثم نقلهم للمستشفيات المحلية.

للعلم، تدخلت مصالح الحماية المدنية، من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ4 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم غاز احادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز المدفئة وسخان الماء، بعدة ولايات.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، ثم تحويلهم في حالة مقبولة إلى المراكز الصحية المحلية من طرف الحماية المدنية.