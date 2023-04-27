الحماية المدنية.. 3187 تدخل عبر الوطن خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 27 أفريل 2023، 3187 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن. وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين. هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور. الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

كما قامت في سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية بـ 199 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات. خلفت هذه الحوادث، وفاة 05 أشخاص و إصابة 215 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.

في حين، تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية، من اجل تقديم الإسعافات الأولية لامرأتين تعانيان من صعوبة في التنفس. جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل منزلهما العائلي. الكائن بحي 01 نوفمبر بلدية و دائرة البرواقية. تم تكفل بالضحايا في عين المكان و تحويهما الى المستشفى المحلي.

كما تدخل غطسوا الحماية المدنية من اجل انتشال شخص متوفي غرقا داخل مجمع مائي المتواجد بالمكان المسمى واد فرجة. بلدية و دائرة فرندة، ولاية تيارت. تم تحويل جثة الضحية إلى المركز الصحي المحلي.

للعلم، تدخلت الحماية المدنية من اجل إطفاء 3 حرائق حضرية و مختلفة بكل من ولاية سيدي بلعباس، مستغانم و قالمة. لم تسجل اي ضحايا بشرية في هذه الحرائق، تدخل الإسعافات مكن من السيطرة على الحريق و منع انتشاره الى باقي الأماكن المجاورة.