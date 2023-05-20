الحماية المدنية.. 4708 تدخلا في ظرف 3 أيام

سجلت وحدات الحماية المدنية 4708 تدخلا في مناطق مختلفة من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 إلى 20 ماي. وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين. التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، والمنزلية الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 233 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات. خلفت هذه الحوادث، وفاة 15 شخص وإصابة 323 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.

كما سجلت أثقل حصيلة سجلت بولاية البويرة بوفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين على إثر حادثي مرور. سجل على مستوى بلديتي سور الغزلان و بلدية عين العلوي.

الى جانب هذا، تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 9 أشخاص جراء إستنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من أجهزة تدفئة وسخانات الماء بداخل منازلهم العائلية بكل من ولايات سعيدة 04 اشخاص، ولاية الجزائر 03 اشخاص. وولاية قالمة 02 شخصين ، تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم الى المستشفى المحلي.

أما فيما يخص تدخلات الحماية المدنية المتعلقة بالتقلبات الجوية لاسيما تساقط الأمطار، قامت مصالحنا بعدة عمليات امتصاص مياه الأمطار المتسربة لعدة سكنات. و منشآت عمومية أو خاصة وكذا جراء ارتفاع منسوب المياه عبر عدة محاور وطرقات. على مستوى ولاية الطارف : عبر بلديات الذرعان، بريحان، القالة، عين لعسل وبلدية الطارف. ولاية سكيكدة : بلدية عزابة، بن عزوز، حمادي كرومة وسكيكدة. ولاية عنابة : بلدية سيدي عمار وبلدية عنابة. للعلم لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

كما تدخلت فرقنا المختصة بولاية الطارف من أجل انتشال من البحر جثمان شخص يبلغ من العمر 35 سنة، مفقود منذ تاريخ 8 ماي 2023. على إثر إنقلاب قارب للصيد في عرض شاطئ البطاح ببلدية بن مهيدي.