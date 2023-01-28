الحماية المدنية.. 5103 تدخل وإنقاذ 282 شخصا خلال يومين

سجلت وحدات الحماية المدنية 5103 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن، خلال 24 ساعة الأخيرة. وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين. كما شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور. الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 194 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات. خلفت هذه الأخيرة وفاة 4 أشخاص وإصابة 182 أخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.

وسجلت المصالح ذاتها، 49 تدخلا من أجل إنقاذ وإسعاف 130 شخص مسمّمين جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه و الحمام داخل منازلهم، عبر عدة ولايات من الوطن. وتم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مقبولة إلى المؤسسات الاستشفائية . حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة بغاز أحادي الكربون. وهذا في كل من ولاية أم البواقي يتعلق بشيخ يبلغ من العمر 72 سنة متوفي مسمم بالغاز بقرية عباس لغرور. وفي ولاية وهران توفي شخص يبلغ من العمر 61 سنة متوفي بحي قنيطة. وبولاية تيزي وزو سجلت وفاة شخص يبلغ من العمر 61 سنة بقرية أسيف بومالة بلدية تيزي نثلاثة.

الحماية المدنية.. وفاة 49 سخصا بالغاز منذ الفاتح جانفي

وللتذكير حصيلة الوفيات بغاز أحادي الكربون منذ الفاتح من جانفي 2023 هي وفاة 49 شخص. وإسعاف وإنقاذ 610 آخرين من موت محقق.

وفيما تعلق بتقلبات الجوية التي شهدتها المناطق الشمالية للوطن حيث تم اخراج وإبعاد 144 مركبة وسيارة. وانقاذ 282 شخص كانوا عالقين جراء الثلوج على مستوى طرقات عدة ولايات. على غرار ولاية جيجل، حيث نجح أعوان الحماية المدنية في توليد امرأة حامل على متن سيارة الإسعاف. في منطقة صعبة محصورة بالثلوج بمنطقة الريشية بلدية اولاد رابح الأم والطفل في حالة جيدة . وبولاية المدية، تم إخراج 40 سيارة محصورة بمجموع 60 راكب تم إنقاذهم بالمكان المسمى تمزغيدة بلدية المدية. وبولاية باتنة، تم إخراج 53 سيارة محصورة بمجموع 100 راكب تم إنقاذهم ببلديات ثنية العابد وايشمول. خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم 87 والطريق الوطني رقم 31 . وبولاية خنشلة إخراج 50 سيارة محصورة بمجموع 120 راكب تم إنقاذهم بلدية مسارة بالتحديد بالطريق البلدي رقم 172 منطقة أكسال. وبولاية البويرة إخراج سيارة محصورة بمجموع 02 راكبين تم إنقاذهم بلدية أغبالو بالتحديد الطريق الوطني رقم 15 منطقة عين الزبدة .