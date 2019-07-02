الحماية المدنية : 58 قتيلا في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 23 إلى 29 جوان 2019، 27773 تدخل، وهذا على إثر تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين،

هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات،

من بينها 12861 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، وفق ما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء.

أين تم فيها إسعاف وإجلاء 1539 جريح وتحويل 10941 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

أما فيما يخص حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ2938 تـدخـل من أجل 1611 حادث مرور

أدت إلى وفاة 58 شخص و جرح 1984 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية، يضيف المصدر ذاته .

للعلم أن أثقل حصـيلة سجلت في ولايـة غرداية بوفاة 08 أشخاص وجرح 08 آخريـن تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الإستشفـائية على إثـر 07 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 5570 تدخلا سمح بإخـــماد 4503 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

أما فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ6404 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5654 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.