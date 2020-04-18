الحماية المدنية: 596 عملية تحسيسية أجريت لفائدة المواطنين عبر 37 ولاية

بلغ عدد العمليات التحسيسية التي قامت بها وحدات الحماية المدنية خلال 48 ساعة الاخيرة عبر كافة التراب الوطني 596 عملية.

أفادت الحماية المدنية، اليوم السبت في بيان لها، أنه وفي اطار تذكير المواطنين بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي قامت وحدات الحماية بمختلف ولايات الوطن بإجراء 596 عملية تحسيسية.

وأضاف بيان الحماية المدنية أن وحداتها قامت ايضا بـ 810 عملية تعقيم عامة عبر 47 ولاية، مست عدة منشئات وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وأشارت الحماية المدنية أنه تم تخصيص لهتين العمليتين 4062 عون حماية مدنية، بالإضافة إلى وضع جهاز أمني لتغطية 21 إقامة مخصصة للحجر الصحي عبر 06 ولايات.