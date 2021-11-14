الحماية المدنية.. 90 حادث مرور وإخماد 7 حرائق خلال يوم واحد

سجلت مديرية العامة للحماية المدنية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2372 تدخل بعدة مناطق على إثر تلقي مكالمات الإستغاثة من المواطنين.

حيث سجلت مصالح الحماية المدنية 90 تدخل من أجل حوادث المرور تسببت في إصابة 98 شخص بجروح تم نقلهم إلى المستشفيات.

كما تدخلت ذات المصالح من أجل إخماد 07 حرائق حضرية ومختلفة بكل من عنابة، تندوف، أم البواقي، بومرداس وولاية المدية. أدت هذه الحرائق الى إصابة شخص له حروق على مستوى اليدين إثر إنفجار قارورة غاز البوتان بمرأب ببلدية خميس الخشنة.

وتم إسعاف شخصين لهما حروق من الدرجة الأولى و04 أشخاص لهم ضيق في التنفس إثر نشوب حريق ببناية تتكون من “ط+01 ” ببلدية أولاد إبراهيم بالمدية.

وتدخلت الحماية المدنية، لتقديم الإسعافات الأولية لـ16 شخصا أصيبوا ببداية إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من وسائل التدفئة وسخانات الماء. عبر ولايات 05 أشخاص بقسنطينة، 06 أشخاص بتلمسان، 03 أشخاص بالمدية وشخصين بعنابة.

تدخلات الحماية المدنية المتعلقة بالتقلبات الجوية..

كما سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عدة تدخلات منها إمتصاص المياه الأمطار المتسربة لعدة سكنات ومنشآت، وبعض الإنهيارات الجزئية لأسقف وجدران، دون تسجيل خسائر.

حيث تدخلت بالجزائر الوسطى من أجل سقوط حجارة من شرفة الطابق الثالث لعمارة مكونة من 06 طوابق. وسقطت الشرفة على سيارة سياحية دون خسائر بشرية.

وفي بلدية بابا احسن سجلت الحماية المدنية إنهيار أرضي بقطر 1.5 متر مربع بعمق 2.5 م بطريق عمومي. كما إنجرفت التربة ببلدية سيدي عبد الله، أمام بيت قصديري في حي دبيشي دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية.

كما سجلت إنزلاق التربية ببلدية بولوغين، بجانب بناء فوضوي بدون خطر، وسقوط شجرة أمام حضيرة لسيارات بالمكان المسمى عمار لعلام. دون تسجيل أي خسائر بشرية ومادية.

وفي بلدية زرالدة سجلت إنهيار أرضي بقطر 04 م2 بعمق 1.5 م بطريق عمومي مما أدى إلى سقوط سيارة سياحية. وإنهار جدار خارجي لمنزل بكل من بلدية الدرارية وواد قريش، وإنزلاق التربة ببلدية الجزائر الوسطى.

كما تدخلت الحماية المدنية بتيبازة من أجل عملية إمتصاص المياه بكل من بلدية بوسماعيل والشعيبة. كما إنحرفت شاحنة ذات صهريج جراء إنزلاق التربة ببلدية القليعة.

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