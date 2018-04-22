الحماية المدنية : 942  تدخل خلال أسبوع

أخبار الجزائر
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الحماية المدنية : 942  تدخل خلال أسبوع الحماية المدنية
بقلم أحمد مراح

سجلت مصالح الحماية المدنية بالبليدة942 تدخل بعد نداءات إستغاثة من طرف المواطنين والتي خصت عديد العمليات خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان تحوز النهار “أونلاين”على نسخة منه فقد تم إحصاء 475 تدخل في عمليات الإسعاف.

تم من خلاله إسعاف 54 جريح وإجلاء 411 مريض ونقل 05 حالات وفيات.

ذات المصادار أفادت، أنه تم تسجيل31 حادث مرور خلف 30 جريح.

كما قامت ذات المصالح، بإخماد 24 حريق من خلال 33 عملية تدخل .

أما بخصوص العمليات المختلفة فقد تم تسجيل368 تدخل تم من خلاله إسعاف 04 مصابين، وتسجيل 05 حالات وفاة.

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