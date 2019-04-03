الحماية المدنيــة توظّــف 15 ألــف عـــون موسمـــي قبـــل نهايـــة أفـــريـــــل

شرط بلوغ المترشحين سن 18 سنة فما فوق عند تاريخ التنصيب

المسابقة على أساس الاختبار و8 وثائق لتكوين ملف

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تنظيم مسابقة لتوظيف حراس الشواطئ الموسميين على أساس الاختبار في السباحة لموسم اصطياف 2019.

والمقدر عددهم 15 ألفا، كما اشترطت المديرية على الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة إيداع ملفاتهم.

على مستوى وحدات الحماية المدنية عبر وحدات الولائية يوم الإثنين 29 أفريل من السنة الجارية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار» أعلنت مديرية العامة للحماية المدنية عن تنظيم مسابقة لتوظيف حراس الشواطئ الموسميين.

على أساس الاختبار في السباحة لموسم اصطياف 2019، كما اشترطت المديرية على الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة إيداع ملفاتهم على مستوى وحدات الحماية المدنية.

عبر الوحدات الولائية يوم الإثنين 29 أفريل من السنة الجارية، كما اشترطت سن 18 سنة فما فوق عند تاريخ التنصيب، اللياقة البدنية الجيد.

كما أكدت المديرة العامة للحماية المدنية أنه يجب على المترشح أن يجيد السباحة وعدم وجود وشم على الجسم. أما بخصوص تكوين ملف الترشح.

طلب خطي وشهادتا ميلاد وشهادتان طبيتان صدرية وعامة، صورتان شمسيتان ونسخة لبطاقة الهوية، شهادة السوابق العدلية رقم 3 صالحة .

إلى غاية إجراء المسابقة وصك بريدي مشطوب، بطاقة الضمان الاجتماعي، أما بالنسبة للمترشحين المتزوجين يجب إثبات شهادة عائلية .

وشهادة عدم الانتساب للزوجة cnas casnos، شهادة عدم العمل للزوجة وشهادة عمل للزوجة العاملة.

كما أشارات المديرية العامة للحماية المدنية أن تاريخ إجراء اختبار السباحة يكون يوم 29 أفريل .

وللإشارة، قامت المديرية العامة للحماية المدنية عند انطلاق موسم الاصطياف السنة الماضية.

بتوظيف 18000 عون محترفين وموسميين لحراسة 398 شاطئ مسموح للسباحة، من ضمن 608 شاطئ على طول الشريط الساحلي الوطني.

وكان أعوان الحراسة في 2017، قد قاموا بـ80333 تدخل سمح بإنقاذ أكثر من 53812 شخص من الغرق.

في حين تم تسجيل وفاة 128 شخص منها 75 توفوا غرفا في الشواطئ الممنوعة للسباحة.