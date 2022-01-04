الحماية المدنية تقدم 20 نصيحة للسياقة في الضباب

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الثلاثاء بيانا تدعوا من خلاله مستعملي الطرقات والراجلين إلى توخي الحيطة والحذر. وذلك بسبب ماتشهده العديد الولايات من ضباب كثيف في الصباح وفي المساء.

وأوضح بيان المديرية إلى توخي اقصى درجات اليقظة والانتباه أثناء، بحيث تكون الرؤية شبه منعدمة وأية مناورة خطيرة تكون لا عواقب وخيمة.

وقدمت الحماية المدنية في بيانها عدة نصائح لمستعملي الطرقات وكذا الراجلين وجب إتباعها لسلامتهم وهي:

تخفيض السرعة وتجنب تغيير المسارات.

عدم القيام بالتجاوزات.

مراقبة التغيرات الجوية واستمع وشاهد نشرات الاحوال الجوية عبر مختلف وسائل الاعلام الرسمية .

توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الخارجية لتدني الرؤية الافقية في بعض مناطق أين يكثر الضباب.

يجب التأكد من نظافة الزجاج والشبابيك والمرايا في السيارة قبل الانطلاق في رحلتك حرصا على تعزيز الرؤية.

في حال انعدام الرؤية وتعذر امكانية القيادة، من الافضل ايقاف المركبة خارج الطريق بعيدا عن حركة السير.

ترك مسافة كافية بينك وبين المركبات التي امامك.

تخفيض من سرعتك عند الدخول في منطقة ضبابية ولا تشغل الاشارات التحذيرية مطلقا.

صُمّمت مصابيح الإنذار لتحذير السائقين الآخرين من أن سيارتك قد توقفت أو تعطّلت أوأنك تقود ببطء شديد (ما دون الخمسة كيلومترات في الساعة).

وتابع البيان انه وفي حال الاستمرار في القيادة، من الأفضل تشغيل المصابيح الأمامية المنخفضة أومصابيح الضباب لتفادي إثارة ارتباك السائقين الآخرين .

عدم تجاوز السيارة التي امامك الا عند الضرورة في حالات تدني الرؤية .

تأكد من نظافة الزجاج والشبابيك والمرايا في السيارة قبل الانطلاق في رحلتك حرصا على تعزيز الرؤية.

وفي حال كان الطقس ضبابيا،

ترك الزجاج مفتوحا بشكل جزئي واستخدم جهاز إزالة الضباب عن الزجاج والماسحات لتنظيف الزجاج، للحفاظ على أقصى حد ممكن من الرؤية.

إستخدام مكيف السيارة بعد ضبطه على درجة حرارة عالية من أجل التخلص من الضباب بشكل سريع عن الزجاج والشبابيك. وذلك لمنع الضباب من التكثّف على الزجاج والشبابيك.

إذا كانت الرؤية منخفضة افتح الشبابيك لتتمكن من سماع المركبات الأخرى القادمة، فالقيام بذلك يساعد بشكل خاص في المناطق الريفية أو الطرق الجانبية حيث تكون حركة المرور أقل كثافة.

تجنب القيادة بمهل في المسرب الأيسر من الطريق.

اذا اضطررت للتوقف، لا توقف سيارتك الى جانب الطريق ،بل في مكان آمن، مع تشغيل الاشارات التحذيرية.

عدم استخدام الإشارات التحذيرية للمركبة إلا في الحالات الطارئة والاكتفاء بضوء المصابيح المنخفض

الحيطة والحذر، وعدم الانشغال بغير الطريق من أولويات القيادة الآمنة .

الاسترشاد بالعلامات الأرضية للطريق تساهم في القيادة الآمنة اثناء حالات تقلبات الطقس

الحرص على عدم السرعة في قيادة المركبة، حتى إذا عاد الوضع إلى صورته الطبيعية في تلك الأجواء مع انقشاع الضباب،

حفظا على سلامتكم يرجى من اولياء الامور تأخير الرحلات الخارجية اثناء الاحوال الجوية السيئة.

تخفيف السرعة في حال التدني الشديد للرؤية وحاول ألا تزيد سرعتك عن 10 إلى 20 كيلومترا في الساعة.

اعلم بأن الوصول إلى وجهتك سيستغرق وقتا أطول، لذا وقبل الانطلاق أبلغ المدرسة أو مقر العمل بأنك قد تصل متأخرا.

في حال لم تتمكن من العثور على موقف أومدخل للسيارات أو أي مكان آمن آخر لتركن سيارتك فيه. توجه إلى أبعد نقطة ممكنة في جانب الطريق وبعد ركن السيارة أطفئ كافة المصابيح باستثناء مصابيح الإنذار واضبط الكابح اليدوي.

لا تترجل من السيارة إلا في حال العثور على مسار واضح يؤدي إلى مكان أكثر أمانا، فتدني الرؤية يشكل خطرا على المشاة كما يشكل خطرا على السائقين.

إذا كنت من المشاة أو من راكبي الدراجات الهوائية، استخدم الملابس العاكسة للضوء أو ذات الألوان البارزة التي يمكن رؤيتها بسهولة أثناء الأجواء الضبابية، فارتداء السترات العاكسة للضوء أو ذات الألوان البراقة، أو تركيب مصباح بالدراجة الهوائية. يتيح للسائق إبعاد خطر الاصطدام والحوادث عنه كما يسمح له برؤيتك عند تدني الرؤية إلى حد كبير.