الحماية المدنية تتدخل عبر عدة بلديات تبسة جراء الأمطار

سجلت مصالح الحماية المدنية لتبسة اليوم عدة تدخلات جراء الأمطار الغزيزة التي تساقطت على الولاية .

وحسب بيان ذات المصالح تم التدخل بدوار بدوار ام الدود ببلدية بئر الذهب من اجل إمتصاص مياه الأمطار من 3 منازل ريفية. وأيضا إمتصاص مياه الأمطار من 7 حضائر حيوانات بالمنازل. كما تم اخراج 3 سيارات، وتحويل شيخ له حمى الى مصلحة الاستعجالات.

كما سجلت الحماية المدنية تدخل بنقرين أين تم إمتصاص مياه الامطار من داخل 5 منازل على مستوى حي المنصوري بالونزة. وكذا 4 منازل بالحي الجديد وحي المحلة.

بينما شهدت بئر العاتر إمتصاص المياه من داخل مستودع بالحي العمراني. وأيضا امتصاص مياه الأمطار من مدخل عمارة بحي 88 سكن ،كما تم اخراج شاحنة عالقة بالوحل بقرية الرملية. أما بالونزة تم امتصاص مياه الامطار من داخل منزل بحي المنصوري.

هذا وعرفت عاصمة الولاية امتصاص مياه الامطار من مدخل عمارة بحي 04 مارس واخراج سيارة عالقة بالوحل بحي 88 سكن. حيث إرتفع منسوب المياه بلغ حوالي 10 الى 50 سم.لم يتم تسجيل اي اصابات بشرية.