الحماية المدنية تعزز تعاونها مع الصين في مجال تسيير الكوارث الكبرى

استقبل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، اليوم الأربعاء، وفدًا صينيًا برئاسة، هو مينغ لانغ، نائب وزير تسيير الطوارئ.

وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء، تم عرض مقاربة مشتركة استعرضت الهيكلة الإدارية والتنظيم العملياتي لكل من الحماية المدنية الجزائرية ونظيرتها الصينية. مع التركيز على نقاط التشابه وفرص التكامل بين الطرفين.

كما قام الوفد الصيني بزيارات ميدانية إلى عدد من الوحدات والتخصصات. أتيحت لهم خلالها فرصة الاطلاع - عن قرب – على القدرات العملياتية والإمكانيات التكوينية المسخرة في مجال التدخل والنجدة.

وتندرج هذه الأنشطة في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين. بما يسهم في تطوير آليات تسيير المخاطر الكبرى وتحسين الاستجابة لمختلف الكوارث الطبيعية.